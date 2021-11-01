الإنتهاء من تأهيل الألف الثالثة من الترع فى اطار المشروع القومي لتأهيل...

- ازالة ١٣ ألف حالة تعدى بمساحة ٢.٦٠ مليون متر مربع خلال الحملات الموسعة لإزالة التعديات علي نهر النيل والمجارى المائية

تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري إزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه والمجارى المائية في اطار حملات موسعة لازالة كافة التعديات فى غضون ستة أشهر .. وتبلغ أعداد الازالات المستهدفة حوالى ١٨٠ الف حالة بمساحة ١٩.٤٠ مليون متر مربع تقريبا ، وقد تم حتى تاريخه إزالة حوالى ١٣ الف حالة بمساحة ٢.٦٠ مليون متر مربع تقريبا ، ليصبح اجمالى أعداد الازالات المتبقية حوالى ١٦٧ ألف حالة إزالة بمساحة ١٦.٨٠ مليون متر مربع تقريبا ، ولا تزال حملات الإزالة جارية بكافة المحافظات.

كما تواصل وزارة الموارد المائية والري تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع ، واعمال تأهيل المساقى بمحافظات الجمهورية المختلفة ، حيث شمل المشروع ترع بأطوال ٩٥٨٤ كيلومتر حتى تاريخه ، وتم الإنتهاء بالفعل من تأهيل ترع بأطوال تصل ٣٠٦٦ كيلومتر ، وجارى العمل فى أطوال تصل الى ٤٦١٢ كيلومتر ، وجارى إتخاذ إجراءات الطرح والترسية لترع بأطوال ١٩٠٦ كيلومتر.

كما تم طرح مساقى باطوال ٤٦٦ كيلومتر ، وتم الانتهاء من تأهيل مساقى بأطوال ٢٧ كيلومتر ، وجارى العمل في باقى الاطوال.