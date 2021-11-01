/659143/إيمي-سمير-غانم-توجه-رسالة-رومانسية-لوالدها-الراحل-بعشق-كل-حاجة-فيك

عبرت الفنانة الكوميدية إيمي سمير غانم عن مدى حبها لوالدها الراحل النجم سمير غانم، الذي رحل تاركًا خلفه تاريخ فني زاخر وحزن جم.

دوت الخليج يرصد الرسالة الرومانسة التي وجهتا إيمي سمير غانم لوالدها الراحل.

إيمي سمير غانم تتغزل في والدها

نشرت إيمي صورة لوالدها الراحل عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليها بكلمات تغزل قائلة: "بحبك و بحب شكلك و بحب روحك، بعشق كل حاجه فيك”.

وسبق وأن أعربت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم عن اشتياقها لوالديها الراحلين، النجم سمير غانم والفنانة القديرة دلال عبد العزيز، الذي رحلوا تاركين خلفهم مسيرة فنية حافلة.

صورة من صندوق الذكريات لسمير غانم ودلال عبد العزيز

نشرت إيمي صورة لوالديها من صندوق الذكريات عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ولم تضع عليها أي تعليق.

دنيا وإيمي سمير غانم يغيبان عن تكريم والدهما بملتقى القاهرة للمسرح

هذا وتغيبت كلا من الفنانة إيمي سمير غانم وشقيقتها الفنانة دنيا عن حضور حفل تكريم والدها الراحل، الفنان القدير سمير غانم خلال ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي في دورته الثالثة.

وفاة دلال عبد العزيز

يذكر أن الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، رحلت عن عالمنا، بعد رحلة طويلة مع المرض عقب إصابتها بفيروس كورونا في شهر رمضان الماضي.

ورافق الجثمان لحظة خروجه من المستشفى الفنانتان دنيا وإيمي سمير غانم ابنتا الراحلة، واللتان حرصتا على إلقاء نظرة الوداع الأخيرة في سيارة الموتى مع والدتهما وتقبيلها.

وكان عدد من الفنانات المقربات من «دلال» حرصن على حضور غسلها وتكفينها، منهن شمس البارودي، وسهير البابلي، وميرفت أمين، والتي انهارت ودخلت في نوبة بكاء مريرة لعلاقتها الوثيقة بالفنانة الراحلة.

كما توافد عدد من الفنانين والعاملين في الوسط الفني لأداء صلاة الجنازة على الراحلة، منهم الفنانات إلهام شاهين، ونبيلة عبيد، وهنادي مهنا، بجانب الإعلامية هالة سرحان، والمنتج أحمد السبكي، والفنان أشرف عبدالباقي، والمغني الشعبي محمود الليثي.

رحيل سمير غانم

بينما رحل الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما. وذلك إثر معانته من خلل فى وظائف الكلى، وأدى لوعكة صحية.