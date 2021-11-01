/659144/سلة-الزمالك-يواجه-الاتحاد-السكندري-اليوم-على-كأس-السوبر

يلتقي فريق كرة السلة بنادي الزمالك مع نظيره الاتحاد السكندري في تمام الثامنة مساء اليوم الإثنين بصالة الدكتور حسن مصطفى على كأس السوبر المحلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويخوض سلة الزمالك لقاء اليوم بالناشئين وذلك بقرار من اليوناني فانجيليس أنجيلو المدير الفني للفريق وبالاتفاق مع إدارة النادي نظرا لظروف الإصابات والإيقافات والغيابات التي يمر بها الفريق خلال هذه الفترة كما أن الفريق يستعد لمباراة مهمة يوم الجمعة المقبل أمام سموحة في دور الثمانية بدوري المرتبط.

الزمالك

فاز الزمالك علي طلائع الجيش بهدفين، سجل الهدف الأول أحمد السيد زيزو من ركله جزاء في الدقيقه 19من عمر الشوط الأول ، بينما سُجل الهدف الثاني عن طريق عمر السعيد في الدقيقه 63 من أسيست رائع من أحمد السيد زيزو لتكون المباراه الثانيه علي التوالي الذي يسجل فيها الثنائي، أحمد السيد زيزو وعمر السعيد ويتكرر سيناريو مباراة الزمالك مع إنبي في الجولة الاؤلي من مسابقه الدوري الممتاز.

وبهذا الفوز يتربع الزمالك علي قمه جدول الدوري بواقع 6 نقاط، بينما يحتل طلائع الجيش المركز ال18 بدون رصيد من النقاط.

تصريحات باتريس كارتيرون:

كما أشار كارتيرون إلى أنه لم يفكر في لقاء الأهلي قبل مباراة الطلائع من أجل تحقيق الفوز في لقاء لأمس ، خاصة أنه يخوض كل مباراة من أجل تحقيق الفوز، موضحا أن التركيز كان على لقاء الطلائع، مشددا على أن الفريق سيبدأ في الاستعداد للقمة.

وأوضح كارتيرون أن يوسف أوباما غاب عن لقاء اليوم بسبب تعرضه لإصابة بشد خفيف، وفضل الجهاز الفني إراحته، ولذلك منح الفرصة لمصطفى فتحي للمشاركة أساسيا في اللقاء مضيفا أن عمر السعيد ظهر بمستوى جيد، ودخل مع الفريق في المباريات، وسجل هدفين في مباراتين.

وتابع كارتيرون بأنه لم يصرح بأن الزمالك لن ينافس على الدوري، ولكنه أكد أن الفريق المنافس أنفق الكثير على صفقاته ودعم صفوفه، موضحا أنه ينافس مع الفريق على كل البطولات التي يشارك فيها.

واختتم المدير الفني للفريق الأبيض تصريحاته بأن أحمد سيد زيزو لاعب الفريق لم يتعمد الحصول على بطاقة صفراء في مباراة الطلائع.