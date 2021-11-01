عملًا بمبدأ العفو عند المقدرة.. نشوى مصطفى تتنازل عن قضيتها ضد المتحرشين بابنتها

/659145/عملا-بمبدأ-العفو-عند-المقدرة-نشوى-مصطفى-تتنازل-عن-قضيتها-ضد-المتحرشين-بابنتها

تنازلت الفنانة المصرية نشوى مصطفى عن قضيتها ضد المتحرشين بابنتها، وذلك مراعاةً لأمهاتهم وعملًا بمبدأ العفو عن المقدرة.

دوت الخليج يرصد أسباب تنازل الفنانة نشوى مصطفى عن قضيتها ضد المتحرشين بابنتها.

نشوى مصطفى توجه الشكر لقيادات الدولة

وجهت نشوى مصطفى رسالة شكر لقيادات الدولة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلة: "يوم طويل في نهاية اليوم أحب أقدم كل الشكر والامتنان لمعالي النائب العام وللفاضل رئيس نيابة الهرم وللفاضل وكيل نيابة الهرم.

وتابعت: "بلدنا عظيمة بشرفائها وشكرًا جزيلًا وزارة الداخلية، إحنا مسنودين عليكم والله كتر ألف خيركم، بالمناسبة الطرق الجديدة والكاميرات اللي في كل مكان على الطرق والملصق الإلكتروني، اكتشفت بالبرهان أنهم مش بس علشان يرصدوا مخالفات السرعة".

وأردفت: "الملصق والكاميرات حماية لينا من أي حد ممكن يبلطج، فيه كاميرات بتسجل كل التفاصيل، ومفيش أي فرصة لأى بلطجة، بسبب العظمة اللي الطرق بقت عليها، الحمد لله تم القبض على العربية باللي كانو فيها فى أقل من أربع ساعات".

واختتمت نشوى حديثها قائلة: "للأسف كلهم سنهم صغير، الهدف اتحقق أنهم هما وغيرهم عرفوا إن مصر اختلفت وكله متسجل، وأن عندنا عنين صاحية بتحمينا ومحدش فوق القانون، يمكن آخر سطر ده يزعل بعض الناس اللي طلبو مني إني استمر في القضية، حرصًا على أمهات وأسر المتهمين وانهيارهم بأن ولادهم يتسجنوا، أنا وابتغاء مرضاة الله تنازلت عن القضية عملًا بمبدأ العفو عند المقدرة".

وكان الإعلامي عمرو أديب، فجر مفاجأة قوية للفنانة نشوى مصطفى بعدما أعلنت عن قيام مجموعة من الرجال بالتحرش بابنتها مشيرة إلى أنهم قاموا بالإشارة لها بإشارات المسيئة.

وقال عمرو أديب خلال برنامج الحكاية المذاع عبر فضائيات MBC مصر بأن الشرطة استطاعت الوصول لإبنة نشوى مصطفى من خلال كاميرات الطرق، وتم القبض عليهم وتحويلهم للتحقيق للإفادة بأقوالهم.

وكانت قد كشفت نشوى مصطفى خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب، بأن سيارة المتحرشين كانت تتحتوي على 3 أشخاص، أما عن ابنتها فكان يوجد معها زوجها و3 بنات أخرين، ولصعوبة الموقف لم يستطع زوج ابنتها التصرف لذلك اتصلت بها ابنتها للإستنجاد بها، وسرعان ما أفادت ابنتها بضرورة تصوير السيارة حتى يستطيعوا الوصول لها عن طريق الرقم الخاص بها.

نشوى مصطفى تعلن تعرض ابنتها للتحرش

وكتبت نشوى مصطفى عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك:” النهاردة بنتي اتعرضت للتحرش من العربية دي وفضل يزنقوا عليها واترهبت وهى سايقة على كوبرى ناحية الهرم المنصورية”.

وتابعت: “وكلمتني وهي مفزوعة قلت لها حاولي تصوريهم وعملوا لها إشارات سافلة زي ماهو في الصورة كده، الحمد لله ربنا ستر وبنتي موقعتش من على الكوبري وهي مرعوبة من حجم العربية اللوري اللي بترهبها حسبي الله ونعم الوكيل فيهم”.

برنامج بنت البلد لنشوى مصطفى

يذكر أن برنامج «بنت البلد» الذي تقدمه الفنانة نشوى مصطفى على فضائية صدى البلد 2 من إنتاج وكالة “G.MEDIA” ورئيس مجلس إدارتها المنتج “خالد الغنيمي”، والتي أنتجت خلال سنوات عدد كبير من البرامج لمختلف القنوات المصرية، منها برنامج “هالة مصرية” للفنانة هالة فاخر، وبرنامج “في إيد أمينة” تقديم الإعلامية أمينة شلباية، وبرنامج “مسا الورد” تقديم الفنانة مادلين طبر، وبرنامج “ليالي تن” الذي تقدمه الإعلامية بوسي شلبي، وبرنامج “ست الكل” الذي تقدمه الفنانة “سلوى عثمان.