صور.. الرى: إزالة 13 ألف حالة تعد على نهر النيل خلال 6 أشهر

جدة - نرمين السيد - وتبلغ أعداد الإزالات المستهدفة حوالى 180 الف حالة بمساحة 19.40 مليون متر مربع تقريبا، وقد تم حتى تاريخه إزالة حوالى 13 إلف حالة بمساحة 2.60 مليون متر مربع تقريبا، ليصبح إجمالى أعداد الإزالات المتبقية حوالى 167 ألف حالة إزالة بمساحة 16.80 مليون متر مربع تقريبا، ولا تزال حملات الإزالة جارية بكل المحافظات.



كما تواصل وزارة الرى تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع، واعمال تأهيل المساقى بمحافظات الجمهورية المختلفة، إذ شمل المشروع ترع بأطوال 9584 كيلومتر حتى تاريخه، وتم الانتهاء بالفعل من تأهيل ترع بأطوال تصل 3066 كيلومتر، وجارى العمل فى أطوال تصل الى 4612 كيلومتر، وجارى إتخاذ إجراءات الطرح والترسية لترع بأطوال 1906 كيلومتر.



كما تم طرح مساقى بأطوال 466 كيلومتر، وتم الانتهاء من تأهيل مساقى بأطوال 27 كيلومتر، وجارى العمل فى باقى الاطوال.