صور.. النقل: دخول برج الفشن بخط «بنى سويف - أسيوط» إلى الخدمة

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير النقل المهندس كامل الوزير دخول برج الفشن بمحافظة بنى سويف فى الخدمة بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد بنى سويف أسيوط بطول 250 كم والجارى تنفيذه حاليا بمعرفة شركة الستوم الإيطالية العالمية بنظام إلكترونى حديث (EIS) والذى يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4 SILL.





وأوضح وزير النقل أن المشروع يتكون من (15 برجا رئيسيا و24 برجا ثانويا و86 مزلقانا) وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 81 % إذ تنفذ الشركة أعمال التشطيبات والتركيبات لـ 5 أبراج على التوازى بمراحل متفاوتة وبرج الفشن ببنى سويف هو عاشر برج رئيسى تم دخوله فى الخدمة بعد أبراج "أبو قرقاص – مغاغة – الروضة – بنى مزار - ملوى – مطاى - سمالوط" بمحافظة المنيا وبرج "ديروط – القوصية" بمحافظة أسيوط، لافتا إلى أن برج الفشن ببنى سويف والمنطقة الأوتوماتيكية بطول 20 كم تتحكم فى 79 سيمافور ضوئى و7 مزلقانات تعمل أتوماتيكيا و13 موتور تحويلة و112 تراك كهربى – مع تشغيل التقاطر والمسير العكسى ما بين برجى الفشن ومغاغة ولتصبح المسافة الحالية بالتشغيل 141 كم.



وأشار كامل الوزير إلى أن تحديث نظم اشارات السكك الحديدية بخط "بنى سويف / أسيوط" يهدف إلى استبدال النظام الحالى (الميكانيكى) بآخر إلكترونى حديث مما يؤدى الى زيادة عوامل الأمان والتحكم والسيطرة فى سلامة وأمن مسير القطارات ويسهم هذا فى تقليل فترة التقاطر بين القطارات وزيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة وذلك بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.



وأضاف أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات تتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أى سيمافور فى حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، لافتا الى أنه جار ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول حوالى 1900 كم بتكلفة 50 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.