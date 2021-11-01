لجنة المحافظات بالمجلس القومى للمرأة تناقش خطة عملها خلال الفترة المقبلة عملها

عقدت لجنة المحافظات بالمجلس القومى للمرأة اجتماعها الدورى برئاسة الدكتورة سهام جبريل عضوة المجلس ومقررة اللجنة ، بمشاركة عضوات وأعضاء اللجنة ، وذلك عبرتقنية الفيديو كونفرانس .
حيث أكدت الدكتورة سهام جبريل أن الاجتماع ناقش خطة اللجنة خلال حملة ١٦ يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة المزمع عقدها خلال الفترة من ٢٥ نوفمبر حتى ١٠ ديسمبر ٢٠٢١ .
كما أضافت مقررة اللجنة أن الاجتماع ناقش أيضاً تنظيم عدد من الندوات لتوعية المجتمع باهميه ترشيد الاستهلاك، والاعتماد على مصادر بديله للطاقه آمنه وموفره وخاصه الطاقه الشمسية وتوعيه المرأه فى مناطق الإسكان الجديدة بعد نقلها من العشوائيات.
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