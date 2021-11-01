تحسن الأحوال الجوية وانعدام فرص سقوط الأمطار بالقاهرة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، إن الأيام القليلة الماضية شهدت ارتفاعا في درجات الحرارة على غير المعدلات الطبيعية بمقدار درجتين إلى 3 درجات.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، والذى يعرض عبر قناة إكسترا نيوز: "شهدنا تقلبات جوية في العديد من المحافظات التي شهدت سقوط أمطار.. وبداية من اليوم هناك تحسن في الأحوال الجوية".

وأضافت: "هناك فرص سقوط الأمطار على المناطق الشمالية للبلاد فقط من خفيفة إلى متوسطة الشدة.. وتنعدم فرص سقوط الأمطار في القاهرة الكبرى وباقى المحافظات خلال الأيام المقبلة".

وأوضحت أن حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة تشهد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ولكن تدريجيا تبدأ في الانخفاض وتعود للمعدلات الطبيعية، لافتة إلى استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر لذلك ننصح القيادة بهدوء على الطرق.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.