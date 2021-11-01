محاكمات اليوم بالقاهرة والجيزة..«أحداث المنصة وفض اعتصام رابعة الابرز »

/659146/محاكمات-اليوم-بالقاهرة-والجيزةأحداث-المنصة-وفض-اعتصام-رابعة-الابرز

تشهد محاكم القاهرة والجيزة، خلال الساعات الأولى صباح اليوم الاثنين، العديد من القضايا والجلسات التي شغلت الرأي العام، وتبدأ بنظر الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة إجراءات محاكمة 28 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام رابعة».

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل محاكمات اليوم

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وانتهت المحكمة من سماع أقوال وزير الداخلية اللواء محمد توفيق، ومساعد وزير الداخلية، رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، خلال أحداث رابعة.

فقال إنه بناء على قرار النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب في اعتصام رابعة فتم تجهيز المأمورية وتوجهنا إلى جميع المحاور ونفاذا للأذن بالفض، تم إنذار المتجمعين طبقا للتعليمات عبر الميكروفونات مع التنويه إلى تحديد طريق للعبور الآمن وبعدها حدث وفيات في أول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاقات النار عليهم وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين وكان يختلط المسلحين وسط المعتصمين وكان هناك تعامل بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام.

ويواجه المتهمون تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية «ميدان هشام بركات حاليا»، وقطع الطرق وتقييد حرية الناس في التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع في القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

محاكمة أحمد آدم

تشهد محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة الفنان أحمد آدم، في اتهامه بالتهرب من دفع 300 ألف جنيه للضرائب.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد غانم، وحضور المستشار أحمد عبدالعليم، وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفي.

وكشفت عريضة القضية تهرب الفنان أحمد آدم من دفع 300 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على برنامج " أدم شو" في فترة عام 2013، وأجلت نظر الدعوى في الجلسة المحددة.

محاكمة بديع ومحمود عزت في "أحداث المنصة"

تشهدمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، و77 آخرين في القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميا بـ «أحداث المنصة».

والمتهمون في القضية هم محمد بديع، والسيد محمود عزت، ومحمد البلتاجي، وعمرو زكي، وأسامة يس، وصفوت حجازي، وعاصم عبدالماجد، ومحمد عفيفي، ومصطفى عبدالخالق، وحمدى مرسي شمعة، وياسر غبدالتواب، ومحمد لطفي، ومحمد جمعة، وعلى رمضان، وداود خيرت سليمان، وعاصم أبوالفتوح، وحمادة البدري، وأحمد حسن رزق، وجمال كمال، وعامر هدية، و59 آخرين.

ويواجه المتهمون تهم تولي قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة عملها، وأيضًا أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، ودبروا وآخرون مجهولون تجمهرا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدي تنفيذا لغرض إرهابي.

محاكمة سائق متهم بقتل طفلة حلوان

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة المتهم "ابراهيم .م" سائق؛ لاتهامه بضرب طفلة في الحائط، ما أدى إلى وفاتها بحلوان.

تعقد جلسة المحاكمة، برئاسة المستشار محمود كامل محمود الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا ومحمد شرف الدين محمد عبده ومحمود محمد عبدالمنعم زيدان، وأمانة سر محمد السنوسي وعمر عاشور.

كشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، أنه بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة وحال كون المتهم بالغًا ضرب عمداً المجني عليها حنين أسامة بأن تعدي عليها ضربًا، وقام برطمها بالحائط فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعي المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياتها ولم يقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضى إلى موتها، وذلك حال كونها طفلة لم تتجاوز 18 عاما من العمر على النحو المبين بالتحقيقات.