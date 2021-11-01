/659147/مصرع-شخصين-وإصابة-أخر-في-حادث-تصادم-بطريق-المنوفية

شهد طريق زاوية الناعورة - جزبرة الحجر بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، مصرع شخصين وأصيب آخر نتيجة حادث تصادم سيارة ميكروباص بدراجة بخارية، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع شخصين وإصابة أخر بطريق زواية الناعورة

تفاصيل الحادث

وترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء، يفيد بمصرع شخصين وإصابة ثالث في حادث اصطدام دراجة نارية بسيارة ركاب.

وانتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث، وجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل الجثامين والإصابة إلي المستشفي.

شهود العيان

كما تم سؤال عدد من شهود العيان في الحادث أمام رجال مباحث المنوفية، عن كواليس الواقعة، وأسبابها، وتم التحفظ علي السيارة والدراجة النارية وإبلاغ النيابة العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 22 متهما من عناصر الجماعة الإرهابية في القضية رقم 840 لعام 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لعام 2020 أمن دولة طوارئ والمعروفة إعلاميا بـ «للجان النوعية في حلوان»إلى جلسة 7 نوفمبر للمرافعة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين حسام الدين فتحي أمين وطارق صلاح درة، ومحمد شبانة عضو نيابة أمن الدولة العليا، وبحضور حمدي الشناوي أمين عام مأمورية طرة.

أسماء المتهمين

والمتهمون في القضية هم«عبدالله محمد، ويوسف إبراهيم، ورضا محمد، ومايسة السيد، وعبدالسلام إبراهيم، وعبدالرحمن موسى، وتامر سمير، وإسلام عنتر، وعبدالرحيم مبروك، ومصطفى أحمد، وعمرو شريف، وعمر عباس، وعبدالرحمن محمد، وساجد صلاح، وزياد مجدي، وهاني حسني، ومحمد رمضان، ومصطفى جمال، وفرج رمضان، ويوسف سامي، وعبدالرحمن إسماعيل».