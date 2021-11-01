بحضور هشام عزمي..اجتماع لحقوق النواب لعرض ما تم انجازه بوحدة حقوق الانسان بوزارة الثقافة

/659151/بحضور-هشام-عزمياجتماع-لحقوق-النواب-لعرض-ما-تم-انجازه-بوحدة-حقوق-الانسان-بوزارة-الثقافة

عقدت أمس الأحد الموافق ٣١/١٠ في تمام الساعة الرابعة لجنة حقوق الإنسان بمجلس التواب برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماع مع الدكتور هشام عزمي - رئيس للمجلس الاعلي للثقافة لعرض ما تم في إنشاء وحدة حقوق الانسان بوزارة الثقافة من حيث الهيكل التنظيمي ، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الانسان.

هذا و أوصت لجنة الصحة خلال اجتماعها أمس، برئاسة النائب أشرف حاتم، بتشكيل لجنة لبحث آخر تطورات مستشفى دار السلام بسوهاج تضم النائب طارق رضوان، مقدم طلب الإحاطة، والنائب محمود أبو الخير، وكيل اللجنة، والطب العلاجي وإدارة المشروع ووكيل وزارة الصحة بسوهاج، للنزول والمعاينة للمستشفي، وتقديم تقرير للجنة عن وضع مستشفي دار السلام، والحل، خلال 15 يوما.

جاء هذا خلال مناقشة اللجنة ، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، خلال ، لطلب الإحاطة المقدم من النائب طارق رضوان، بشأن تأخر أعمال تنفيذ مستشفى دار السلام المركزي بمحافظة سوهاج.وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب عن محافظة سوهاج، إن مستشفي دار السلام المركزي، مغلق تحت الإحلال والتجديد منذ شهر سبتمبر عام 2014.

وأوضح، أنه في البداية تم تسليم المشروع لإحدي الشركات ولكن لم تستوفي حجم الأعمال اللازم، وتم سحب الأعمال وإسنادها لشركة أخري، والتي قامت بتنفيذ 70 % من الأعمال، ثم حدث تأثر، وتم سحب الأعمال وإسنادها لشركة تابعة للإنتاج الحربي، بعقد مشروط بتكلفة 362 مليون مليون جنيه، والتنفيذ خلال 18 شهر.

وأشار طارق رضوان، إلي أن مشروع المستشفي يضم 40 سرير غسيل كلوي، و40 سرير عناية مركزة، و40 سرير حضانات، ويتم التنفيذ علي مساحة 6300 متر، وإجمالي مساحة المبني بالكامل 25 ألف و200 متر.

وقال رضوان، إن مستشفي دار السلام المركزي دخلت منظومة التأمين الصحي الشامل، وتخدم 7 مراكز، منهم 5 بمحافظات سوهاج، هي (البلينا، جرجا، العسيرات، المنشاة، أخميم)، ومركزين بمحافظة قنا، هما أبو تشت، ونجع حمادي، لافتا إلي أن المستشفي دخلت أيضاً ضمن مبادرة حياة كريمة.

ولفت إلي أن محافظة سوهاج فيها 11 مستشفي مركزي بينها 7 مستشفيات مغلقة وكأن سوهاج ليست علي الخريطة، مطالباً بسرعة إنجاز الأعمال في مستشفي دار السلام، لتخفيف معاناة المرضي.

وعقبت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، قائلة: "هدفنا كلنا واحد، وهو الارتقاء بالقطاع الصحي في محافظة سوهاج، وكان هناك عدد 6 مستشفيات قائمة بالفعل، ولكن منذ شهر فبراير 2021 هناك دفعة في بعض المستشفيات، ومستشفي دار السلام منذ عام 2014، حدث فيها تعثرات عديدة، وكان جاري فيها أعمال إحلال وتجديد ولكن غير مطابقة لنظام التأمين الصحي الشامل، وحاليا بدأت بعض الخدمات الصحية مثل الغسيل الكلوي، وننتظر حالياً رد من الوزارة بأن المواصفات والمقايسات مطابقة، وجاءت مبادرة حياة كريمة التي نفتخر ونعتز بها، والمستشفيات التي دخلت فيها طبقا للكود".