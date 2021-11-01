/659153/برلماني-قيادة-مصر-للدول-العربية-في-قمة-تغير-المناخ-يعكس-قوتها-وريادتها-في-المنطقة

أشاد النائب هشام الجاهل عضو مجلس النواب، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الدورة الـ26 لقمة الأمم المتحدة لتغير المناخ، والتي ستعقد على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر بمدينة جلاسجو، مؤكدًا أن العالم بأجمعه يعلق آماله على هذه القمة المناخية، لتدارك الانحدار نحو الهاوية على وقع التغير المناخي وانبعاث الغازات والاحتباس الحراري.

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وأشار الجاهل خلال البيان الصادر له، إلى أنه لايمكن لأحد أن ينكر حجم الجهود المبذولة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أن تولى حكم البلاد، في الحفاظ على بقاء البشرية في ظل حاجة العالم إلى نهج شامل للتعامل مع قضية تغير المناخ، كما أن قيادة الدولة المصرية للقارة السمراء والدول العربية اليوم في الأمم المتحدة لمواجهة التغيرات المناخية، هو أكبر دليل على وضع مصر في المنطقة، وقوة ريادتها.

برلماني: قيادة مصر للدول العربية في قمة تغير المناخ يعكس قوتها وريادتها في المنطقة

أضاف عضو مجلس النواب، أن هذه القمة تعتبر الفرصة الثانية والاخيرة لتوقيع اتفاقيات لخفض الانبعاثات الحرارية والتي تنؤثر بالسلب على الدول النامية والفقيرة، ويـأتي ذلك بعدما نصت القمة الاولى خلال عام 2015 بعد قمة باريس، على خفض الانبعاثات وزيادة إنتاج الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة.