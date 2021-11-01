/659154/تامر-عبدالقادر-استضافة-مصر-قمة-المناخ-2022-يؤكد-مكانتها-الريادية-بين-دول-العالم

أكد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، أن مصر استعادت مكانتها الريادية بين دول العالم، وذلك نتيجة الجهود الحثيثة للقيادة السياسية، لافتا إلى أن إعلان مؤسسة الرئاسة حرص مصر على استضافة قمة المناخ السابعة والعشرين COP27 في نوفمبر 2022، يعكس حقيقة الدور التنموى والمحورى لمصر ليس على المستوى القارى أو الإقليمى، وإنما على المستوى العالمى، حيث إن مصر نجحت فى مواجهة الكثير من القضايا التى تؤرق العالم، سواء من النواحى الاقتصادية أو الأمنية والصحية، والتى كان آخرها عبور المحن التى لحقت بدول العالم جراء تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمى، وتفوق مصر اقتصاديا في الوقت الذي تتراجع فيه كبري الدول نتيجة الجائحة، بالإضافة إلى المواجهات الناجحة لاجتثاث الإرهاب من جذوره.

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وأوضح عبدالقادر، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى قمة جلاسكو السادسة والعشرين التي تستمر يومين، فى بريطانيا، والتى تحمل عنوان "لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ”، والتي تضم رؤساء دول وحكومات، تأتى اعترافا من المجتمع الدولى بمكانة مصر الريادية فى المنطقة، والتأكيد على أنه أصبح لمصر دورا بارزا فى الكثير من القضايا، وأن مثل هذه اللقاءات تفتح أطر زيادة التعاون بينها والدول الأخرى.

تامر عبدالقادر: استضافة مصر قمة المناخ 2022 يؤكد مكانتها الريادية بين دول العالم

وقال عبدالقادر: إنه من المتوقع أن يركز الرئيس السيسى، خلال القمة على أهم القضايا المحورية التي تهم الدول النامية بشكل عام والدول الإفريقية بشكل خاص، وسبل دفع الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ، وما يتبعه من تغيرات بيئية.

ولفت عبدالقادر، إلى أن ذلك يؤكد على أن مصر هى بلد أمن وأمان واستقرار أمنى واقتصادى، وأنها أصبحت بيئة طيبة ومناسبة للاستثمار بشتى ظروفه.

وأوضح عبدالقادر، أن الزيارة سيكون لها دورها البارز فى تعزيز العلاقات الثنائية مع الجانب البريطانى، من خلال المناقشات واللقاءات الثنائية التى يجريها الرئيس السيسى مع رؤساء وملوك العالم، لمعالجة مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جدير بالذكر أنه تم اختيار مصر في أوائل أكتوبر، كمرشح لاستضافة حدث العام المقبل، وكان الرئيس السيسي قد أعلن في رسالة قبل قمة قادة العالم حول تغير المناخ التي عقدت على هامش الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة على أن مصر تسعى لاستضافة القمة COP27 نيابة عن إفريقيا.