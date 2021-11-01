/659155/المطبخ-السحابي-الحكومة تبحث-مع-مسئولي-شركة-طلبات التوسع-فى-تطبيق-خدمات-التوصيل-الذكي

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاءاً مع وفد شركة طلبات المتخصصة فى خدمات التوصيل ، تناول اهمية التوسع فى تطبيق الانظمة الذكية والالكترونية للشركة بالسوق المصرى ، وقد حضر اللقاء من جانب الشركة السيدة / سوزان ستوليمير – نائب رئيس الشركة للاتصال والعلاقات الحكومية والمسئولية الاجتماعية، والسيدة / مي يوسف – رئيس قطاع العلاقات الحكومية بمنطقة الشرق الأوسط

دوت الخليج

وقد تناول اللقاء الذى نظمه المكتب التجارى المصرى بدبى عرض لأعمال الشركة في مصر حيث أكد مسئولو الشركة أن السوق المصرى يعد احد الاسواق الرئيسية للشركة بمنطقة الشرق الأوسط من خلال تواجد الشركة فى 20 مدينة مصرية ، وتبلغ نسبة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة 70% من اجمالى هذه الشركات ، مشيرين فى هذا الاطار الى التعاون القائم بين الشركة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .

المطبخ السحابي Cloud Kitchen

واستعرض اللقاء ايضاً نموذج العمل الجديد الذي دشنته شركة طلبات في جناحها بإكسبو 2020 دبى، والذى يطلق عليه المطبخ السحابي Cloud Kitchen حيث يعتمد بصورة أساسية على الذكاء الاصطناعي ويقدم خدمة المطعم الافتراضي، مشيرين الى أن هذا النموذج يقوم بتوفير جزء كبير من أعباء التكاليف الثابتة التي تتحملها المطاعم ، ويشارك بالمنصة 30 علامة تجارية معروفة، حيث أن شركة طلبات هي شريك رسمي لإكسبو 2020 دبي.

ومن جانبها عبرت وزيرة التجارة والصناعة عن إعجابها بنموذج العمل الجديد للشركة والذي يعد غير تقليدي، حيث أن تطبيقه في مصر سيسهم فى تحقيق نقلة نوعية في مجال تقديم الأطعمة والمشروبات والوجبات السريعة، مشيرةً الى اهمية أن تقوم الشركة بدراسة تطبيق هذا النموذج في مصر وكيفية تحقيق الاستفادة منه سواء على مستوى المستهلك أو المنتج.

التواصل مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وفى هذا الصدد أشار مسئولو الشركة إلى أنه جاري التواصل مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر لدعم صغار البائعين في مجال المأكولات والمشروبات لتوسعة أنشطتهم

وقد رحبت جامع بالتواصل الجاري بين الجهاز وفريق عمل الشركة في مصر، معربةً عن تطلعها للوصول إلى صيغة تعاون مثمرة للطرفين فى المرحلة القريبة المقبلة.

وفى نهاية اللقاء أشادت سوزان ستوليمير ، نائب رئيس الشركة للاتصال والعلاقات الحكومية والمسئولية الاجتماعية بالجهود الكبيرة التى تبذلها وزيرة التجارة والصناعة في مجال تمكين المرأة، مؤكدة استعداد الشركة لدعم تلك الجهود وخاصة فيما يتعلق بمشروع Women in Tech.