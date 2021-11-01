محافظ المنيا يتابع توفير الأراضى لإقامة الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة

جدة - نرمين السيد - عقد أسامة القاضى، محافظ المنيا، إجتماعا موسعا، بحضور نائبه الدكتور محمد أبو زيد، وذلك لدراسة ترشيح عدد من المواقع التى تصلح لإقامة الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة، وفقا للضوابط التى وضعتها وزارة الصحة، ضمن تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" بالمحافظة.





جاء ذلك بحضور، رؤساء المراكز الخمسة المستهدفة من مبادرة حياة كريمة، والدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والمهندس أحمد النوبى، مدير هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة، وممثلى جهاز التعمير وسط وشمال الصعيد، وشباب البرنامج الرئاسى ومؤسسة حياة كريمة.



وقال المحافظ، إن مشروعات الصحة التى يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، مشيرا إلى أنه تم حصر كل الوحدات المطلوب لها أراضى، وشدد على ضرورة الإسراع فى إجراءات توفير وتخصيص الأراضى لإنشاء (الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة)، بالمراكز المستهدفة بالمحافظة، بأسرع وقت ووفقا للضوابط التى وضعتها وزارة الصحة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والشريكة فى تنفيذ المبادرة.



واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع، موقف مدى توافر الأراضى المطلوبة، لإنشاء الوحدات الصحية، ومراكز طب الأسرة، المستهدفة من التطوير، ومدى أمكانية زيادة مساحات تلك الأراضى، وما تم توفيره من أراضى ما بين أملاك دولة وتبرعات من المواطنين لصالح المبادرة الرئاسية لإقامة المشروعات التنموية، والخدمية اللازمة، وفقا للاشتراطات والضوابط التى وضعتها وزارة الصحة، لإقامة الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة.