المشاركون فى قمة المناخ 2021 يتوافدون على مقر الانعقاد

جدة - نرمين السيد - يتوافد المشاركون فى قمة المناخ 2021 بمدينة جلاسجو الاسكتلندية على مقر انعقاد القمة والتى تنطلق اليوم بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى وعدد كبير ممن قادة ورؤساء العالم.





ويجتمع أكثر من 120 من قادة العالم اليوم الإثنين فى جلاسكو بقمة تمثل "الأمل الأخير والأفضل" للتعامل مع أزمة المناخ وتجنب وقوع كارثة وشيكة، لكن مستوى الانتقادات بين الدول الأكثر مسؤولية عن الانبعاثات لن يجعل الأمر هينا.

ويعقد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 26) فى مدينة جلاسكو الاسكتلندية وذلك بعد إخفاق قمة مجموعة العشرين فى الالتزام بموعد تم تحديده فى 2050 للوصول إلى مستوى صفرى لانبعاثات الكربون وهو الأمر الذى ينظر إليه على نطاق واسع على أنه شرط للحيلولة دون تفاقم ظاهرة الاحتباس الحرارى.