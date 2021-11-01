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ويجتمع أكثر من 120 من قادة العالم اليوم الإثنين فى جلاسكو بقمة تمثل "الأمل الأخير والأفضل" للتعامل مع أزمة المناخ وتجنب وقوع كارثة وشيكة، لكن مستوى الانتقادات بين الدول الأكثر مسؤولية عن الانبعاثات لن يجعل الأمر هينا.
ويعقد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 26) فى مدينة جلاسكو الاسكتلندية وذلك بعد إخفاق قمة مجموعة العشرين فى الالتزام بموعد تم تحديده فى 2050 للوصول إلى مستوى صفرى لانبعاثات الكربون وهو الأمر الذى ينظر إليه على نطاق واسع على أنه شرط للحيلولة دون تفاقم ظاهرة الاحتباس الحرارى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المشاركون فى قمة المناخ 2021 يتوافدون على مقر الانعقاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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