أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر أكتوبر

جدة - نرمين السيد - نفذت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عددا من الفعاليات المميزة خلال شهر أكتوبر، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى لرفع معدلات الأداء والتدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات.





وتم تنظيم مشروع إدارة الأزمات والكوارث لمحافظات (قنا – الغربية) بكل أجهزتهم التنفذية ومديريات الأمن للوقوف على مدى جاهزيتهم واستعدادتهم لمجابهة المواقف الطارئة وفرض بعض السيناريوهات الطارئة.

وعلى جانب أخر، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عدد من الزيارات لطلبة الجامعات المصرية ووزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى إلى قاعدة الأسكندرية البحرية وقاعدة فايد الجوية، بالإضافة إلى تنفيذ زيارات إلى (متحف القوات الجوية - بانوراما حرب أكتوبر - مزار تبة الشجرة).

وفى إطار حرص القوات المسلحة على توعية فئات المجتمع بالطفرة الهائلة فى المشروعات القومية، نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عددا من الزيارات لطلبة الجامعات المصرية إلى (منتجع الجلالة – العاصمة الإدارية الجديدة – الإستزراع السمكى ببركة غليون)، كما تم تنفيذ زيارة من جامعة أسوان إلى مصابى العمليات الإرهابية بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى عرفانا بتضحياتهم فى سبيل وطنهم الغالى.

وفى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى الندوة الرابعة والعشرون والخامسة والعشرون بجامعتى (القاهرة – طنطا) لتنمية روح الولاء والإنتماء لدى شباب الجامعات، بالإضافة إلى المشاركة فى المعرض السنوى الرابع عشر للثقافات العسكرية (ذاكرة أكتوبر 2021) من خلال الأنشطة والأعمال الفنية والأغانى الوطنية التى شارك فيها عدد من طلبة الجامعات والمدارس المصرية.