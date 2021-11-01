المتحدث العسكرى : أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر أكتوبر

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى لرفع ‏معدلات الأداء والتدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات ، ‏قامت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بتنفيذ عدد من الفعاليات المميزة وذلك خلال ‏شهر أكتوبر .‏

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حيث تم تنظيم مشروع إدارة الأزمات والكوارث لمحافظات (قنا - الغربية)

بكافة أجهزتهم التنفذية ومديريات الأمن للوقوف على مدى جاهزيتهم وإستعدادتهم ‏لمجابهة المواقف الطارئة وفرض بعض السيناريوهات الطارئه .‏

وعلى جانب آخر نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عدد من الزيارات ‏لطلبة الجامعات المصرية ووزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى إلى قاعدة ‏الإسكندرية البحرية وقاعدة فايد الجوية، بالإضافة إلى تنفيذ زيارات إلى ( متحف ‏القوات الجوية - بانوراما حرب أكتوبر - مزار تبة الشجرة ) .‏

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وفى إطار حرص القوات المسلحة على توعية فئات المجتمع بالطفرة الهائلة فى ‏المشروعات القومية قامت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بتنظيم عدد من الزيارات ‏لطلبة الجامعات المصرية إلى (منتجع الجلالة - العاصمة الإدارية الجديدة - ‏الإستزراع السمكى ببركة غليون )، كما تم تنفيذ زيارة من جامعة أسوان إلى مصابى ‏العمليات الإرهابية بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى عرفاناً بتضحياتهم فى ‏سبيل وطنهم الغالى .‏

وفى إطار إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 48 لإنتصارات أكتوبر ‏المجيدة قامت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بتنظيم الندوة الرابعة والعشرون ‏والخامسة والعشرون بجامعتى (القاهرة - طنطا) لتنمية روح الولاء والإنتماء لدى ‏شباب الجامعات، هذا بالإضافة إلى المشاركة فى المعرض السنوى الرابع عشر ‏للثقافات العسكرية (ذاكرة أكتوبر 2021) من خلال الأنشطة والأعمال الفنية ‏والأغانى الوطنية التى شارك فيها عدد من طلبة الجامعات والمدارس المصرية . ‏