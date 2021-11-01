وزارة الداخلية تبدأ سحب رخص القيادة والتسيير من غير الملتزمين بالملصق الإلكتروني

وجهت وزارة الداخلية، حملات مكبرة، صباح اليوم الاثنين، لضبط المركبات التى لم يلتزم أصحابها بتركيب الملصق الإلكترونى، حيث سيتم اعتباراً من اليوم ضبط المخالفين وسحب رخصتى القيادة والتسيير مع إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على استكمال المنظومة الإلكترونية وتفعيل كافة عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.

ونرصد من خلال النقاط التالية أبرز مزايا الملصق الإلكترونى:

ـ وجود شريحة تحتوى على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلى، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور.

ـ يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة".

ـ يكشف مدى أحقية المركبات فى السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.

ـ يُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلى لفحص المركبات أمنياً.

ـ يمكن من خلاله التعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.

ـ يسهم فى التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.