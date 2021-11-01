القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبا عابرا بنطاق الأسطول الجنوبى

فى إطار دعم العلاقات العسكرية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول الشقيقة والصديقة، نفذت القوات البحرية المصرية والقوات البحرية الأمريكية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر وذلك بإشتراك الفرقاطة المصرية " إسكندرية " والسفينة البرمائية الأمريكية "USS Portland".
وإشتمل التدريب على مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، والتى ركزت على تعزيز إجراءات الأمن البحرى بالبحر الأحمر والذي يشمل تبادل الموقف العملياتى بمسرح العمليات البحرى المشترك، والذى إستهدف تقييم التهديدات السطحية والجوية فى مواجهة التهديدات التى تؤثر على حرية الملاحة الدولية وتدفق التجارة العالمية بالمناطق ذات الإهتمام المشترك.
إلى جانب التدريب على مجابهة التهديدات غير النمطية، وكذا تنفيذ تشكيلات الإبحار التكتيكية وتدريبات المواصلات الإشارية.
وأظهر التدريب مدى الإحترافية لأطقم السفن في تنفيذ المهام القتالية بدقة وكفاءة عالية مع التركيز على نقاط التنسيق المشتركة بين جميع العناصر المشتركة ، ويأتى هذا التدريب فى ضوء ما تشهده العلاقات المصرية الأمريكية من توافق على أهمية تأمين تدفق حركة الملاحة البحرية الدولية وانتظامها وبما يعزز الاقتصاد العالمى.
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