طقس اليوم.. ارتفاع نسبي فى درجات الحرارة

يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة درجات الحرارة فى المحافظات اليوم، لتحديد الملابس المناسبة والتوقيت الملائم للخروج بالنسبة للأسر.

دوت الخليج

ارتفاع نسبي فى درجات الحرارة اليوم

ووفقًا لما أشارت إليه هيئة الأرصاد الجوية، فقد أكدت على أن طقس اليوم الاثنين سيكون مائلًا للحرارة عكس الأيام الماضية التى شهدت انخفاض نسبي.

وألمحت إلى أن ارتفاع رجات الحرارة سوف يتركز بنسبة كبيرة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وأيضًا جنوب وشمال الصعيد وسيناء.

تعرف على درجات حرارة المحافظات اليوم

بينما أشار خبراء الطقس، أن درجات الحرارة ستكون مائلة للبرودة النسبية ليلًا على كافة أنحاء البلاد خاصة المحافظات التى تقع فى شمال مصر، مع احتمالية بسيطة لسقوط الأمطار.

ونرصد فى السطور التالية درجات الحرارة فى المحافظات:-

القاهرة ستكون بها العظمى 29 والصغرى 19

بينما ستكون الإسكندرية العظمى بها 27 والصغرى 20

وادى النطرون 29 العظمي، الصغرى 18

طنطا العظمى 29، بينما الصغرى ستكون 19

دمنهور 28 للعظمى، 19 للصغرى