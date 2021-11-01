/659168/بروتوكول-تعاون-بين-مؤسسة-المرأة-الأفريقية-والاتحاد-العربى-للشباب-بالعراق

وقعت مؤسسة المرأة المصرية والأفريقية للتنمية والخدمات برئاسة الدكتورة نجوى إبراهيم، بروتوكول تعاون دولي بين الاتحاد العربي الأفريقي الأوروبي للشباب فرع العراق برئاسة الدكتور أوس إبراهيم طلال المحمدي، وذلك أمس الأحد، انطلاقا من رغبة المؤسسة والاتحاد في تطوير وتعزيز العلاقات الودية بين الطرفين.

دوت الخليج

بروتوكول تعاون بين مؤسسة المرأة الأفريقية والاتحاد العربى للشباب بالعراق

وقالت الدكتور نجوى إبراهيم، إن المؤسسة تسعى جاهدا بكل طاقته إلى تفعيل دورها، وخلق علاقات طيبة ومثمرة بين العديد من مؤسسات وكيانات المجتمع المدنى، فى مصر ومختلف الدول الشقيقة بالقارة السمراء، التى تهدف إلى تنمية وتدريب الشباب لخلق فرص عمل لهم، وتمكين المرأة ودعمها فى مختلف المجالات، والاهتمام بأبنائنا من أصحاب الهمم.

تطوير وتعزيز العلاقات الودية بين مؤسسة المرأة الأفريقية والاتحاد العربى للشباب بالعراق

وأوضح الدكتور عصام قمر عضو مجلس أمناء المؤسسة، أن البروتوكول يأتى انطلاقا من إيمان المؤسسة بأن الثقافة والتدريب يشكلان الركيزة الأساسية لبناء الإنسان، لذا جاء هذا البروتوكول لتحقيق مجموعة من الأهداف فى مقدمتها تدريب الكوادر وإعداد القيادات من الشباب، وتبادل المعلومات والخبرات من خلال منصة الكترونية، والإهتمام بقضايا التعليم في كافة المستويات، والعمل على تنمية الوعي الصحي.