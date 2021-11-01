/659158/صلاح-محسن-يستكمل-برنامجه-التأهيلي-في-مران-الأهلي

واصل صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بشرخ إجهادي في مشطية القدم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأدى صلاح محسن تدريبات بدنية متنوعة في «الجيم»، على هامش مران الأهلي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة الزمالك الجمعة المقبل في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع فريق المرج وديا في الرابعة عصر غدٍ الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمباراة القمة المقبلة، ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا، بدءا من يوم الأربعاء المقبل استعدادا لمباراة القمة، وفقا لقرار الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني. وكان الأهلي قد حقق الفوز بهدف نظيف على فريق البنك الأهلي، في المباراة التي أقيمت مساء أمس ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

سجل هدف المباراة محمد شريف في الدقيقة 62 من متابعة لتسديدة عمرو السولية، التي ارتدت من الحارس محمود الزنفلي، كما تصدى القائم لتسديدة حمدي فتحي قبل نهاية المباراة، ليرفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط بالعلامة الكاملة من مباراتين.

الأهلي

وحقق النادي الأهلي الفوز على البنك الأهلي بنتيجة هدف دون رد في لقاء الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز، في لقاء شهد عليه ملعب السلام، وبهذا الفوز يتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف.

ونجح محمد شريف مهاجم النادي الأهلي من تسجيل الهدف الأول للمارد الأحمر في الدقيقة الـ 62 من عمر المباراة، في شباك البنك الأهلي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك

فاز الزمالك علي طلائع الجيش بهدفين، سجل الهدف الأول أحمد السيد زيزو من ركله جزاء في الدقيقه 19من عمر الشوط الأول ، بينما سُجل الهدف الثاني عن طريق عمر السعيد في الدقيقه 63 من أسيست رائع من أحمد السيد زيزو لتكون المباراه الثانيه علي التوالي الذي يسجل فيها الثنائي، أحمد السيد زيزو وعمر السعيد ويتكرر سيناريو مباراة الزمالك مع إنبي في الجولة الاؤلي من مسابقه الدوري الممتاز.

وبهذا الفوز يتربع الزمالك علي قمه جدول الدوري بواقع 6 نقاط، بينما يحتل طلائع الجيش المركز ال18 بدون رصيد من النقاط.