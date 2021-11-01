الأهلي يواجه المرج وديًا غدًا استعداداً لمواجهة الزمالك

/659160/الأهلي-يواجه-المرج-وديا-غدا-استعدادا-لمواجهة-الزمالك

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفريق سيخوض مباراة ودية أمام فريق المرج في الرابعة عصر غد ٍعلى ملعب التتش بالجزيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم دون الحصول على راحة استعدادا لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على فريق البنك الأهلي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

وسجل هدف المباراة محمد شريف في الدقيقة 62 من متابعة لتسديدة عمرو السولية، التي ارتدت من الحارس محمود الزنفلي، كما تصدى القائم لتسديدة حمدي فتحي قبل نهاية المباراة.

وارتفع رصيد الأهلي إلى 6 نقاط بالعلامة الكاملة من مباراتين، بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 3 نقاط.

الأهلي

وحقق النادي الأهلي الفوز على البنك الأهلي بنتيجة هدف دون رد في لقاء الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز، في لقاء شهد عليه ملعب السلام، وبهذا الفوز يتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف.

ونجح محمد شريف مهاجم النادي الأهلي من تسجيل الهدف الأول للمارد الأحمر في الدقيقة الـ 62 من عمر المباراة، في شباك البنك الأهلي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك

فاز الزمالك علي طلائع الجيش بهدفين، سجل الهدف الأول أحمد السيد زيزو من ركله جزاء في الدقيقه 19من عمر الشوط الأول ، بينما سُجل الهدف الثاني عن طريق عمر السعيد في الدقيقه 63 من أسيست رائع من أحمد السيد زيزو لتكون المباراه الثانيه علي التوالي الذي يسجل فيها الثنائي، أحمد السيد زيزو وعمر السعيد ويتكرر سيناريو مباراة الزمالك مع إنبي في الجولة الاؤلي من مسابقه الدوري الممتاز.

وبهذا الفوز يتربع الزمالك علي قمه جدول الدوري بواقع 6 نقاط، بينما يحتل طلائع الجيش المركز ال18 بدون رصيد من النقاط.