/659163/الأهلي-يبدأ-معسكر-القمة-الأربعاء-المقبل-تفاصيل

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني قرر الدخول في معسكر مغلق الأربعاء المقبل استعدادا القمة أمام فريق الزمالك المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم دون الحصول على راحة؛ استعدادا لمباراة الجولة الثالثة من بطولة الدوري أمام فريق الزمالك، ويخوض الأهلي مباراة ودية أمام فريق المرج، في الرابعة عصر غد على ملعب التتش بالجزيرة.

وفقا لما أعلنه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي وكان الأهلي قد حقق الفوز على فريق البنك الأهلي، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

سجل هدف المباراة محمد شريف في الدقيقة 62 من متابعة لتسديدة عمرو السولية، التي ارتدت من الحارس محمود الزنفلي، كما تصدى القائم لتسديدة حمدي فتحي قبل نهاية المباراة، ليرفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط بالعلامة الكاملة من مباراتين.

الأهلي

وحقق النادي الأهلي الفوز على البنك الأهلي بنتيجة هدف دون رد في لقاء الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز، في لقاء شهد عليه ملعب السلام، وبهذا الفوز يتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف.

ونجح محمد شريف مهاجم النادي الأهلي من تسجيل الهدف الأول للمارد الأحمر في الدقيقة الـ 62 من عمر المباراة، في شباك البنك الأهلي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك

فاز الزمالك علي طلائع الجيش بهدفين، سجل الهدف الأول أحمد السيد زيزو من ركله جزاء في الدقيقه 19من عمر الشوط الأول ، بينما سُجل الهدف الثاني عن طريق عمر السعيد في الدقيقه 63 من أسيست رائع من أحمد السيد زيزو لتكون المباراه الثانيه علي التوالي الذي يسجل فيها الثنائي، أحمد السيد زيزو وعمر السعيد ويتكرر سيناريو مباراة الزمالك مع إنبي في الجولة الاؤلي من مسابقه الدوري الممتاز.

وبهذا الفوز يتربع الزمالك علي قمه جدول الدوري بواقع 6 نقاط، بينما يحتل طلائع الجيش المركز ال18 بدون رصيد من النقاط.