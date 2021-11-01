تدريبات بدنية قوية ومران متنوع لحراس مرمى الأهلي

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قاد كابيللو رانجواجا، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني بالنادي الأهلي تدريبات بدنية متنوعة للاعبين في مران الفريق صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

كما خاض رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق.

وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم دون الحصول على راحة استعدادا لمباراة القمة أمام فريق الزمالك والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل. ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة ودية أمام فريق المرج، في الرابعة عصر غداً الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار خطة الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين.

وقرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني الدخول في معسكر مغلق يوم الأربعاء المقبل؛ استعدادا لمباراة الزمالك في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز.

وحقق الأهلي فوزا مهما أمس الأحد، على فريق البنك، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

وسجل هدف المباراة محمد شريف في الدقيقة 62 من متابعة لتسديدة عمرو السولية، التي ارتدت من الحارس محمود الزنفلي، كما تصدى القائم لتسديدة حمدي فتحي قبل نهاية المباراة.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط بالعلامة الكاملة من مباراتين، ويسعى لمواصلة مسيرة الانتصارات في مباراة الزمالك المقبلة.

حقق النادي الأهلي الفوز على البنك الأهلي بنتيجة هدف دون رد في لقاء الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز، في لقاء شهد عليه ملعب السلام، وبهذا الفوز يتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف.

ونجح محمد شريف مهاجم النادي الأهلي من تسجيل الهدف الأول للمارد الأحمر في الدقيقة الـ 62 من عمر المباراة، في شباك البنك الأهلي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف محمد شريف من خلال تسديدة قوية عن طريق عمرو السولية من خارج حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس محمود الزنفلي بصعوبة بالغة لترتد وتجد متابعة من محمد شريف بتسديدة سهلة وضعت الكرة داخل الشباك.

وشهد الشوط الأول على فرص خطيرة من جانب الفريقين، في محاولات كثيرة من قبل طرفي اللقاء من تسجيل الهدف الأول، ولكن نجح البنك من الوصول وتهديد مرمى على لطفي في منتصف الشوط الأول.

وتوافدت جمهور الأهلي لمدرجات ملعب السلام قبل انطلاق مباراة المارد الأحمر مع البنك الأهلي، في لقاء الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز.