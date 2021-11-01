/659169/بحضور-مساعد-الوزير-خارجية-النواب-تناقش-أخر-المستجدات-الدولية-بليبيا

تستعد لجان البرلمان اليوم الاثنين لمناقشة العديد من طلبات الاحاطة وطلبات المناقشة، حيث تناقش لجنة العلاقات الخارجية، بحث أخر المستجدات الدولية على الساحة الليبية، بحضور السفير محمد أبو بكر، مساعد وزير الخارجية، ومناقشة مشكلة خط غاز الجزائر المار بالأراضي المغربية لإمداد أوروبا بالغاز.

خارجية النواب تناقش أخر المستجدات الدولية بليبيا

وتناقش لجنة الشئون الاقتصادية متابعة الأثر التشريعي لقانون الصكوك السيادية الجديد الصادر بالقانون رقم 138 لسنة 2021، والذي ناقشته اللجنة وأقره المجلس في دور الانعقاد العادي السابق.

دوت الخليج

وقدرة الاقتصاد المصري على تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم. والسياسات المالية التي انتهجتها الحكومة في التعامل مع التداعيات والآثار السلبية لجائحة كورونا، وتناغمها مع السياسات النقدية للبنك المركزي.

اقتصادية النواب تناقش سياسات الحكومة المالية للتعامل مع تداعيات كورونا

والمكتسبات الاقتصادية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها وسداد ديونها المحلية والدولية في ظل جائحة كورونا، والخطة التي تستهدف الوزارة تحقيقها فيما يتعلق باستراتيجية إدارة الدين العام.

وياتي ذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وبدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم برئاسة المستشار الدكتور خنفى جبالى، رئيس المجلس فى مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى،بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.