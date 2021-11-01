فيديو.. وزارة الإنتاج الحربى تحتفل بعيدها الـ 67

جدة - نرمين السيد - شهد المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى‏ احتفالية بمناسبة العيد الـ67 للإنتاج الحربى، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.





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