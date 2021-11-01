اشتمل التدريب على مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، والتى ركزت على تعزيز إجراءات الأمن البحرى بالبحر الأحمر، والذى يشمل تبادل الموقف العملياتى بمسرح العمليات البحرى المشترك، والذى استهدف تقييم التهديدات السطحية والجوية فى مواجهة التهديدات التى تؤثر على حرية الملاحة الدولية وتدفق التجارة العالمية بالمناطق ذات الاهتمام المشترك.. إلى جانب التدريب على مجابهة التهديدات غير النمطية، وكذلك تنفيذ تشكيلات الإبحار التكتيكية وتدريبات المواصلات الإشارية.
وأظهر التدريب مدى الاحترافية لأطقم السفن فى تنفيذ المهام القتالية بدقة وكفاءة عالية مع التركيز على نقاط التنسيق المشتركة بين جميع العناصر المشتركة، ويأتى هذا التدريب فى ضوء ما تشهده العلاقات المصرية الأمريكية من توافق على أهمية تأمين تدفق حركة الملاحة البحرية الدولية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبا فى نطاق الأسطول الجنوبى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.