القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبا فى نطاق الأسطول الجنوبى

جدة - نرمين السيد - نفذت القوات البحرية المصرية والقوات البحرية الأمريكية تدريبًا عابرًا بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر، باشتراك الفرقاطة المصرية "إسكندرية" والسفينة البرمائية الأمريكية "USS Portland".. فى إطار دعم العلاقات العسكرية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول الشقيقة والصديقة.





اشتمل التدريب على مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، والتى ركزت على تعزيز إجراءات الأمن البحرى بالبحر الأحمر، والذى يشمل تبادل الموقف العملياتى بمسرح العمليات البحرى المشترك، والذى استهدف تقييم التهديدات السطحية والجوية فى مواجهة التهديدات التى تؤثر على حرية الملاحة الدولية وتدفق التجارة العالمية بالمناطق ذات الاهتمام المشترك.. إلى جانب التدريب على مجابهة التهديدات غير النمطية، وكذلك تنفيذ تشكيلات الإبحار التكتيكية وتدريبات المواصلات الإشارية.

وأظهر التدريب مدى الاحترافية لأطقم السفن فى تنفيذ المهام القتالية بدقة وكفاءة عالية مع التركيز على نقاط التنسيق المشتركة بين جميع العناصر المشتركة، ويأتى هذا التدريب فى ضوء ما تشهده العلاقات المصرية الأمريكية من توافق على أهمية تأمين تدفق حركة الملاحة البحرية الدولية.