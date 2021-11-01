رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة مشروعات العاصمة الإدارية وممشى أهل مصر

جدة - نرمين السيد - وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد تابع أمس الأحد، أعمال الحفائر بطريق الكباش، عقب حضوره الاحتفال بيوم المدن العالمى، للتعرف على أحدث الاكتشافات بها، ورافقه عدد من الوزراء والمحافظين، والدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

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