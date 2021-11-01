وزارة الهجرة تجيب على استفسارات حول إمكانية دخول دولة قطر للمصريين المقيمين...

تلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عددا من الاستفسارات حول إمكانية دخول دولة قطر للمصريين المقيمين بدول الخليج العربي. واستجابة لتلك الاستفسارات فقد تواصلت الوزارة مع الجهات المعنية وأفادت بأنه لابد من الحصول على تاشيرة للدخول من خلال الموقع الاكتروني التالي:- https://ehteraz.gov.qa/PER/loginPage?language=en. وأضافت الوزارة انه من ضمن الإجراءات أن تكون لدى المصريين المقيمين بدول الخليج العربي إقامة سارية لمدة ٦ أشهر، مع إجراء اختبار PCR، وتقديم شهادة الحصول على جرعتي التطعيم ضد فيروس كورونا.

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