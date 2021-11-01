بسام راضي: الرئيس السيسي يلقى كلمة فى قمة جلاسكو عن موقف مصر...

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يشارك اليوم الإثنين في الشق رفيع المستوى من قمة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية بجلاسكو (cop26).

وأوضح المتحدث -في مداخلة حول قمة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية بمشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في جلاسكو- أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيلقي كلمة تتناول الموقف المصري وركائزه تجاه قضايا تغير المناخ، باعتبار مصر تمثل دول القارة الأفريقية وبصدد استضافة المؤتمر القادم للتغيرات المناخية (cop27) العام المقبل.

وأشار إلى أن قضية المناخ العالمي تنقسم إلى شقين رئيسيين؛ شق خاص بالدول الصناعية المعنية بالانبعاثات الخاصة بالصناعات الكبيرة، والتي أدت إلى زيادة حرارة كوكب الأرض وظاهرة الاحتباس الحراري، وهناك شق أخر يتعلق بمعاناة الدول النامية من هذا تداعيات التغيرات المناخية وسبل مواجهتها.

وأضاف أن هناك تعهدات من جانب الدول الصناعية الكبرى تجاه الدول النامية بتقديم المساعدات للتغلب على التداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن هناك مطالبات من الدول النامية للدول الكبرى للالتزام بالمعايير الدولية لخفض الانبعاثات خاصة الغازات الدفيئة.

وقال السفير بسام راضي إن هناك جلسة أخرى بها حلقة نقاشية سيشارك فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية مع منها مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ويعد هذا اللقاء مهمًا واستراتيجيًا يتناول قضايا مهمة حول العلاقات الثنائية بين البلدين بكافة الجوانب الأمنية والمعلوماتية والدفاع والسياسية والتجارية والاقتصادية، كما سيكون هناك تبادل للخبرات وعرض النماذج الناجحة للتعامل مع فيروس كورونا ما بين البلدين.

وحول المباحثات الثنائية بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمستشار النمساوي، أوضح السفير بسام راضي أن المباحثات تركزت على العمل على زيادة الاستثمارات النمساوية داخل مصر في المشروعات القومية الكبيرة التي تشهدها مصر حاليًا في ضوء البنية التحتية الحديثة التي تتمتع بها مصر، مشددًا على البنية التحتية في مصر أصبحت إطارًا راسخًا وأساسًا متينًا لاستقبال وتفعيل أي استثمارات أجنبية.

وقال إن المستشار النمساوي أشاد خلال لقائه أمس بالرئيس السيسي بجهود مصر تجاه الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الإرهاب، والفكر المتطرف، ونشر قيم التسامح وقبول الآخر وحرية الاعتقاد، ومفاهيم جديدة خاصة في ضوء قيادة الرئيس لمصر، مؤكدًا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لديه رؤية واستراتيجية انعكست على سلوك الدولة كله نحو هذه القيم النبيلة، وأنها قوبلت بإشادة كبيرة من المجتمع الدولي وخاصة أوروبا.

وأضاف أن المباحثات مع المستشار النمساوي تناولت عدة قضايا مهمة؛ منها العلاقات المصرية النمساوية وقضايا المنطقة.

وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن المستشار النمساوي ثمن الجهود والتوجهات الاستراتيجية خاصة أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يقوم بتلك الجهود في خضم منطقة مضطربة جدا وحدود مضطربة وقضايا ساخنة في المنطقة، مع ذلك نجحت مصر في تحقيق الاستقرار ونشر المفاهيم النبيلة في ظل تلك الظروف غير المواتية.