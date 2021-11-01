الصحة تعلن استقبال 2 مليون جرعة من لقاح سينوفاك هدية من الصين

استقبلت وزارة الصحة والسكان اليوم الاثنين، 2 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا"سينوفاك" بمطار القاهرة الدولي مقدم من الحكومة الصينية فى إطار التعاون المشترك بين مصر والصين لمواجهة الجائحة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه سيتم إدخال الشحنة الجديدة لمعامل هيئة الدواء للتحليل ثم تخرج ليتم توزيعها علي مراكز اللقاحات، وأضافت أن اللقاح آمن وفعال .

طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.