/659167/خلاف-بسبب-الكلاب--أنوشكا-تحرر-محضر-ضد-أحد-جيرانها-في-أكتوبر

حررت الفنانة أنوشكا، صباح اليوم الإثنين، محضرا داخل قسم شرطة أكتوبر، ضد أحد جيرانها في «الكومباوند» الذي تسكن به بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واتهمته بالتعدي عليها لفظيا بالسب، بسبب مشكله بشأن حيوانات الطرفين الأليفة «كلاب» وجرى تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلي النيابة العامة للتحقيقات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل محضر الفنانة ضد أحد جيرانها في «الكومباوند» الذي تسكن به بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واتهمته بالتعدي عليها لفظيا بالسب.

بلاغ من الفنان أنوشكا

ترجع تفاصيل المحضر.. عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر ، بلاغا من الفنانة أنوشكا، ضد أحد جيرانها بسبب تضررها من أحد جيرانها داخل «كومباوند» سكني في الجيزة، أكدت خلاله أنها خلال معاتبتها جارها بسبب قيام كلبه بمهاجمة كلبها داخل الكومباوند، فوجئت بالمشكو في حقه يتعدى عليها بالسب.

وكشفت تحريات رجال مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، أن الفنانة تقطن وجارها في مدينة دريم بمدينة 6 أكتوبر، ووقعت بينهما مشادة كلامية حررت على إثرها تحرير محضرضده وتمت إحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وفي سياق أخر تمكنت مديرية أمن القليوبية، استعادة طفلة تبلغ من العمر الـ5 سنوات كانت اختطفتها فتاة متسولة عمرها 19 سنة، بقرية ميت عاصم دائرة مركز شرطة بنها، من أسرتها وتوجهت بها إلى منطقة الحسين في القاهرة للتسول بها لمدة 5 أيام حتى توصلت أجهزة الأمن إليها والقى القبض على المتهمة وإعادة الطفلة لأسرتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل عندما تلقى مدير أمن القليوبية اللواء محسن شعبان، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد تلقيه بلاغا من سيدة وزوجها يفيد إختفاء نجلتهما من قرية بميت عاصم دائرة المركز.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء إرتكاب الواقعة وإختفاء الضحية فتاة متسولة، كانت تتسول في القرية فجلست بجوار منزل المبلغ وزوجته فأرادا أن يعطفا على المتهمه فقاما بإدخالها منزلهما وتقديم لها الشراب والطعام وفى الليل غافلتهما واستدرجت نجلتهما الضحايا، تبلغ من العمر 5 سنوات، وتوجهت بها إلى منطقة الحسين في القاهرة للتسول بها وتعليمها التسول.