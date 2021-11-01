/659170/اللواء-العوضي-الدول-المجاورة-تمنح-رخصة-قيادة-خاصة-لسن-16-سنة
قال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن كل الدول المجاورة تمنح من هم في سن 16 سنة رخصة قيادة خاصة.
جاء ذلك أثناء مناقشة البرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع بتعديل بعض أحكام قانون المرور، بما يسمح لمن هم في سن 16 سنة الحصول على رخصة قيادة.
وأوضح رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، بحسب ما رصد دوت الخليج، أن التطوع في القوات المسلحة يكون للطلاب وهم في الإعدادية بما يعني عند 15 سنة.
وأكد العوضي، أن من يقودون السيارات عند 16 سنة موجود فعليا في الشارع، مشيرا إلى أن التعديل ما هو إلا لتقنين وضع قائم بالفعل.
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