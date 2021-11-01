/659172/استقرار-أسعار-الخضروات-فى-الأسواق-اليوم-فيديو

يتسأل الكثير من المواطنين على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم فى الأسواق، اليوم الاثنين، والتى تشهد فى الوقت الحالي ثبات نسبي.

تحيا مصر ننشر أسعار الخضروات فى الأسواق ووفقًا لما رصده محرر موقع دوت الخليج بشأن أسعار الخضروات، فقد استقرت أسعار الطماطم بين 3.5 و 4.5 للكيلو، بينما وصل سعر كيلو البصل لـ 2.5 إلى 3.5 للكيلو، وأسعار الليمون بين 5-8 جنيهات للكيلو. بينما وصل سعر الباذنجان فى سوق العبور، إلى 4 جنيها للكيلو الواحد، وسعر الليمون للكيلو الواحد وصل أيضًا 8 جنيهات. بالأرقام.. تعرف على أسعار الخضروات فى الأسواق اليوم وإليكم أسعار العديد من الخضروات والفواكة الموجودة فى سوق العبور المركزي فى السطور التالية:- الملوخية بين 1.5-3 جنيهات للكيلو البطاطس بين 5-7.5 جنيه للكيلو وأسعار الخيار البلدى يسجل 2-4.5 جنيه للكيلو سعر الخيار الصوب يتراوح بين 2.5- 5.5 جنيه للكيلو بينما استقر سعر الجزر بين 3-4 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الكوسة تتراوح بين 3-5 جنيهات للكيلو.

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