/659174/السيطرة-علي-حريق-هائل-داخل-مخزن-في-الحوامدية

شهدت مدينة الحوامدية بالجيزة، اليوم الاثنين، نشوب حريق هائل بمخزن بضائع، وعلي الفور نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة عليها بدون أى إصابات أو خسائر.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حريق مخزن بمدينة الحوامدية

تفاصيل الحريق

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقت غرفة النجدة بالجيزة، إشارة يفيد اندلاع حريق بعقار في إحدى قرى الحوامدية، وعلي الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، واتضح أن الحريق اشتعل بمخزن بضائع بالطابق الأرضي في عقار، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق أخر .. لقى مصرع شخص وإصابة أخر في انقلاب سيارة ملاكي وإشتعال النيران فيها بالطريق الحر بنها شبرا بالقرب من قرية الشموت مركز بنها، كما تعطلت حركة المرور في منطقة الحادث نتيجة تفحم السيارة بالكامل.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع وإصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي بطريق بنها شبرا

قوات الإدارة العامة لمرور

وعلى الفور انتقلت قوات الإدارة العامة لمرور القليوبية، بقيادة اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية وتم السيطرة علي الموقف ونقل المصاب للمستشفي والجثة لمشرحة بنها لحين إنتهاء أعمال الصفة التشريحية.

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية بوقوع انقلاب سيارة ملاكي علي الحر وإشتعال النيران فيها ووجود متوفي ومصاب

وعلى الفور انتقلت رجال الإدارة العامة للمرور والحماية المدنية وسيارتي إسعاف لنقل الجثة والمصاب، وتم السيطرة علي الموقف وإستخراج جثة السائق بينما إصيب الراكب الاخر الذي كان بجواره وتم نقله للمستشفي.

إعادة الحركة للطريق

نجح رجال المرور في إعادة الحركة للطريق وتجنيب السيارة لمنع التكدس علي الطريق وتوقفه بعد تعطل فترة من الوقت بسبب الحادث وجاري فحص الحادث لمعرفة سبب وغموض إنقلاب السيارة والتي يرجح انها إنقلبت بسبب عطل فني والسرعة الزائدة