/659175/النائب-محمد-سلطان-يؤيد-تعديلات-قانون-المرور-لضبط-الحركة-بالشارع-المصرى-فيديو

أعلن النائب محمد سلطان عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون بتعديلات قانون المرور، موضحا أنه يأتي مواكبة لوسائل الانتقال الحديثة فضلا عن التخفيف في حركة التنقل بين المواطنين.

دوت الخليج

وأضاف النائب محمد سلطان خلال كلمته بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة مشروع بتعديل بعض أحكام قانون المرور، أنه يسمح لمن هم في سن 16 سنة الحصول على رخصة قيادة المركبات الألية، وهذا أمر هام لان معظم مستخدمي هذا هذه المركبات هذا السن.

وتابع عضو مجلس النواب أن مشروع القانون جاء متكامل ومنظم لمسألة الدعايا والاعلانات العشوائية على وسائل المواصلات.

وبدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم برئاسة المستشار الدكتور خنفى جبالى، رئيس المجلس فى مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى،بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.