محمد رمضان يوقع تعهدًا لـ المهن الموسيقية بشأن آداب المهنة

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دوت الخليج يرصد تفاصيل توقيع محمد رمضان الجديد بالمهن التوثيقية.

نص التوقيع

قال عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية الفنان حلمي عبد الباقي، في تصريحات صحفية، إن “محمد رمضان حضر إلى النقابة للحصول على تصريح بالغناء في حفل مهرجان الجونة السينمائي السابق”، مؤكداً أن “النقابة اشترطت عليه الالتزام بسلوكيات الفن المصري، وعدم خلع ملابسه على المسرح، احتراماً للجمهور”.

وأضاف عبد الباقي، أن “محمد رمضان أبدى تفهمه وتعاونه مع النقابة، وحصل على تصريح”، ومؤكداً أن “إقراره يطبق على صعوده المسرح فقط، أما ما يقدمه من فيديوهات على اليوتيوب فلا يسري عليه الإقرار”. على الجانب الآخر، احتفل الفنان محمد رمضان بنجاح أغنيته الجديدة «جو البنات» على طريقته الخاصة، من خلال رقصة مثيرة مع فتاتين على متن طائرته الخاصة ليستفز الجمهور للمرة الثانية متسائلين عن موقف زوجته.

وشارك رمضان فيديو رقصته المثيرة مع الجمهور عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليه قائلا: “الحمدلله جو البنان 5 مليون مشاهدة في 5 أيام فقط، مش عايشها كازنوڤا إحنا فوق السحاب بنعمل بروڤة”.

هذا وحققت «جو البنات» ما يقرب من مليون مشاهدة بعد 21 ساعة فقط من طرحها عبر موقع الفيديوها الشهير يوتيوب، أي في أقل من يوم كما تصدرت تريند رقم واحد في قائمة الأكثر روجا على الموقع.

أغنية جو البنات

وقدم أغنية “جو البنات” من قبل ضمن فاعليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، والتي ربطها البعض بأزمته مع المهرجان، والأغنية بالاشتراك مع المغربي ريدوان ونعمان بلعياشي، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا وقت طرحها عبر المنصات السمعية.

أزمة محمد رمضان بمهرجان الجونة بسب أغنية جو البنات

هذا وتلقي الفنان محمد رمضان القاضية الحقيقية لأول مرة في حياته بعد تقديمه أغنية افتتاح مهرجان الجونة، والتي حملت اسم “جو البنات”، حيث تعرض رمضان لموقف محرج للغاية، وذلك حين استعد لإلقاء كلمة بعد انتهائه من استعراضه، وبمجرد بدءه في توجيه الحديث إلى المهندس سميح ساويرس، تم قطع الصوت، وعم الظلام على مسرح الحفل، إيذانًا بانتهاء الليلة الساهرة، وخرج الجميع من القاعة، دون الالتفات إلى محاولة رمضان استراق كلمات يلقيها على الجمهور.

لكن كشف سميح سويرس أن ما حدث غير حقيقي فالقناة المذيعة للحدث ألغت البث بسبب ارتباطها بحملات إعلانية أخرى كانت يجب ألا تتراجع بها.