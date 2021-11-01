/659180/النائب-هشام-هلال-يؤيد-تعديلات-قانون-المرور-حفاظا-على-شبكة-الطرق-فى-مصر-فيديو

أعلن النائب هشام هلال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، موافقته مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، موضحا أنه يأتي تماشيا مع النهضة الحديثة التي تواكب البلاد في كل المجالات.

دوت الخليج

وأضاف النائب هشام هلال خلال كلمته بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة مشروع بتعديل بعض أحكام قانون المرور، ان القانون له دور في تنظيم حركة المرور والطرق، بالاضافة إلى القضاء على العشوائية في مجال الاعلانات على وسائل المواصلات، ومواكبة التطور التكنولوجي.

وبدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم برئاسة المستشار الدكتور خنفى جبالى، رئيس المجلس فى مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى،بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.