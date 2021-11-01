رسميًا.. توتنهام يعلن إقالة نونو سانتو

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي صباح اليوم الاثنين، إقالة مدربه البرتغالي نونو إسبريتو سانتو بعد الخسارة مساء السبت بثلاثية نظيفة أمام مانشستر يونايتد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلن نادي توتنهام رسميًا عن إقالة البرتغالي نونو سانتو وطاقمه التدريبي بالكامل من تدريب الفريق.

توقف المباراة

توقفت أحداث مباراة نيوكاسل وتوتنهام هوتسبيرج، في الدقيقة الـ 42 من عمر المباراة، بسبب تعرض أحد مشجعي المباراة لأزمة قلبية في مدرجات اللقاء.

وحرص حكم المباراة على توقف المباراة وتوجه لاعبي الفريقين لغرفة الملابس، وتوجه طاقمي الجهاز الطبي للفريقين إلى المدرجات لتقديم الإسعافات الأولية للمشجع.

وانطلقت صافرة استكمال المباراة بعد توقفها نا يقارب من 20 دقيقة والإطمئنان على حالة المشجع، ليواصل اللقاء أحداثة بين توتنهام ونيوكاسل يونايتد، لمدة 7 دقائق من الشوط الأول.

وتوقفت المباراة وتوتنهام يتقدم على أصحاب الأرض، بنتيجة هدفين مقابل هدف، بالرغم من افتتاح نيو كاسل بالتسجيل في اللقاء.

وسجل فريق نيوكاسل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، عن طريق كالوم ويلسون.

وجاء هدف التعادل لصالح توتنهام في الدقيقة الدقيقة السابعة عشر من عمر اللقاء، عن طريق تاتغي ندومبيلي، وسجل هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة الـ 22 من عمر المباراة، وجاء الهدف الثالث في الدقيقة الـ 45 عن طريق الكوري الجنوبي هيونج مين سون.