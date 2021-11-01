ننشر الأوراق المطلوبة وخطوات التقدم للمدن الجامعية للطلاب المستجدين بالأزهر

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تفتح جامعة الأزهر، غدا، باب التقديم للطلاب المستجدين للقبول بالمدن الجامعية، لمدة عشرة أيام.

دوت الخليج

وأتاحت جامعة الأزهر، التقديم لطلاب النقل والفرق النهائية الذين تخلفوا عن التقديم في المرحلة الأولى، والمستجدين الملتحقين بالجامعة في العام الحالي 2021-2022 م.

حصول الطلاب على لقاح كورونا

وأكدت جامعة الأزهر، أنه لن يتم تسكين أي طالب أو طالبة في المرحلة الثانية غير حاصل على تطعيم فيروس كورونا ومعه شهادة تثبت ذلك.

وجاءت الأوراق المطلوبة للتقدم للمدن الجامعية كما يلي:

ـ 3 ملف ورقي.

ـ 2 صور بطاقة الطالب/ ولي الأمر/ الضامن مع الاطلاع على الأصل.

ـ عدد 4 صور شخصية.

ــ صورة إيصال السداد من الفوري الخاصة بالتقدم للسكن بالمدن "مكبر"

وجاءت خطوات التقدم للتسكين بالمدن الجامعية بالأزهر، كما يلي:

ـ التسجيل عبر الرابط التالي:

.https://azu.edu.eg/azharsr/Home/StartPage

ـ قيام الطالب أو الطالبة بدفع رسوم المدينة، باستخدام خدمة فوري على كود دفع 6451.

ـ يجد ثلاث أوراق تشمل طلب التحاق بالمدن الجامعية، و استمارة الكشف الطبي، إضافة إلى إخطار السكن.

ـ إفادة من الطالب أو الطالبة بتلقي جرعة أو جرعتي لقاح كورونا من الإدارة الطبية أو أي جهة أخرى جرى تطعيمه فيها.

ـ يتوجه الطالب أو الطالبة بعد ذلك إلى المدينة الجامعية بناء على المواعيد التي سيتم الإعلان عنها مسبقًا.