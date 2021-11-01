/659186/صور-دفاع-الشيوخ-تناقش-قضية-الوعي-والانتماء-الوطني-بحضور-رؤساء-لجان-الشؤن-الدينية-والتعليم

تستأنف اللجان النوعية بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عقد اجتماعاتها على مدار الاسبوع الجاري لمناقشة عدد من .الطلبات.ومشروعات القوانين التي تحال إلى المجلس دوت الخليج وعقدت لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ برئاسة النائب اللواء طارق نصير وكيل اللجنة اجتماعا اليوم لمناقشة قضية الوعي والانتماء الوطني بالاشتراك مع هيئات مكاتب لجان التعليم والشؤن الدينية والرياضة والاعلام والثقافة وحضر اللقاء الدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية بالمجلس والدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم . وقرر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عودة نظام سير العمل بجميع قطاعات وإدارات الأمانة العامة لمجلس الشيوخ بعودة نظام العمل اليومي بكافة القوى التشغيلية بنسبة ١٠٠٪ اعتبارا من اليوم الأحد . دوت الخليج ونوه مجلس الشيوخ في منشور إداري علي وجوب تلقي كافة العاملين بمجلس الشيوخ بتلقي لقاح فيروس كورونا المساجد وسرعة تلقي اللقاح في موعد لا يتجاوز ١٥ نوفمبر .

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