احتفالا بعيدها السابع والستين.. «الإنتاج الحربى» تطلق فيلم «خطوات المستقبل»

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى حفل عيد الإنتاج الحربى السابع والستين الذى أقيم اليوم الإثنين، بحضور المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء أ.ح أسامة عزت رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة ونخبة من قادة الوزارة والقيادات العمالية والعاملين.



ويستعرض فيلم "خطوات المستقبل" أبرز إنجازات وزارة الإنتاج الحربى المتحققة خلال عام مضى، فعلى مدار السنين الأخيرة وخاصة خلال السنة الماضية استطاعت وزارة الإنتاج الحربى أن تحقق إنجازات غير مسبوقة ساهمت فى دفع عجلة الإنتاج بمصر للأمام، ليس فقط فى المجال العسكرى ولكن فى المجال المدنى أيضا، والتى تعكس أننا نتخذ خطوات هامة للمستقبل نحو التطوير والتحول والرقمى وبناء الإنسان المصرى.

وذكر خلال الفيلم أن وزارة الإنتاج الحربى شاركت خلال العام الماضى فى تنفيذ خطة طموحة للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للمركبات والاستفادة من توافر الغاز والاكتشافات الجديدة فى مصر مؤخرا، كما إتجهت للتوسع فى الاعتماد على المركبات الكهربائية التى تعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة، واهتمت وزارة الإنتاج الحربى أن تتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص المتخصصة فى هذا المجال لتحقق معها التكامل، فشاركت الوزارة بنموذجين لأتوبيسين يعملان بالغاز الطبيعى فى المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة "GO GREEN" والذى نظمته وزارة التجارة والصناعة فى يناير 2021 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

كما أعلنت وزارة الإنتاج الحربى عن بدء تفعيل التعاون مع شركة صناعة وسائل النقل "MCV" لتصنيع أول أوتوبيس كهربائى مصرى وهو أتوبيس "SETIBUS" بأيدى مصرية، وهو التعاون الذى يساهم فى تعميق وتوطين تكنولوجيا تصنيع الأتوبيسات الكهربائية فى مصر ويساهم فى وجود مركبات تحافظ أكثر على البيئة وتحارب التلوث.

وفى ذات الإطار تم تأسيس شركة (مصرية/إماراتية) تحت إسم "الشركة المصرية الإماراتية لصناعة السيارات" "EM" لإنتاج وتصنيع وتسويق السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى والبنزين وذلك بسواعد مصرية وكسابقة أولى فى مصر.

وعكس فيلم "خطوات المستقبل" أيضا أنه فى إطار إتجاه الدولة للتحول الرقمى وتطبيق الثورة الصناعية الرابعة بدأت وزارة الإنتاج الحربى فى تنفيذ "المبادرة القومية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة" بالتعاون مع القطاع الخاص من خلال شركة "General Electric Digital" و"أيقن للتكنولوجيا الرقمية" لتأهيل شباب المهندسين على مستوى الجمهورية بإستخدام أحدث برامج التدريب فى مجال استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمى فى القطاع الصناعى، حيث تستهدف المبادرة تدريب عدد (1000) مهندس مصرى على تقنيات رقمنة الصناعة من خلال مناهج تدريب شركة جنرال إلكتريك العالمية.

وأشار الفيلم إلى أنه خلال هذا العام تستكمل وزارة الإنتاج الحربى المشاركة والتجهيز الخاص بالدورة الثانية لمعرض مصر الدولى للدفاع والأمن "EDEX 2021" والذى سيتم عقده فى الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2021 بمركز مصر للمعارض الدولية فى التجمع الخامس تحت رعاية السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو المعرض الذى يساهم فى تعزيز وضع مصر على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالميا.

ولأن "منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة" تعد واحدة من أهم المشروعات التى تنفذها الدولة فى الوقت الحالى ولها عائد صحى وبيئى واقتصادى هام فقد تم إنشاء تحالف بين "الإنتاج الحربى" وشركتي "جرين تك إيجيبت" و"أوك القابضة" تحت اسم Reenergy group partners.

وفى إطار خطة لتأهيل وتطوير خطوط إنتاج الذخائر فى الشركات التابعة تم تأهيل ورفع كفاءة مصنع البارود الأسود بشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربى) والذى يعتبر مكون أساسى من مكونات الذخيرة التى تخدم قواتنا المسلحة المصرية وشركات الإنتاج الحربى الشقيقة لمصنع 81.



كما تناول فيلم "خطوات المستقبل" أنه للمساهمة فى توفير فرص عمل للشباب بدأ تعاون جديد ما بين وزارة الإنتاج الحربى ووزارة الشباب والرياضة لتنفيذ مبادرة "دراجتك دخلك" والتى تتم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.