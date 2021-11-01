وصول الرئيس السيسى إلى قمة المناخ

جدة - نرمين السيد -

ووصل رؤساء الدول والحكومات اليوم إلى مقر الدورة الـ26 لقمة الأمم المتحدة حول تغير المناخ فى جلاسجو باسكتلندا، وتنعقد قمة المناخ على مدار يومى 1،2 نوفمبر الجارى.

وكان الرئيس السيسى توجه إلى بريطانيا للمشاركة فى أعمال الدورة 26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ.

وتعقد محادثات المناخ العالمية فى مدينة جلاسجو بالمملكة المتحدة فى محاولة يراها خبراء المناخ "الأخيرة" لإبقاء الاحترار العالمى عند 1.5 درجة مئوية خلال القرن الجارى.

ويشارك الآلاف من المندوبين وممثلى الحكومات والمجتمع المدنى وقطاع الأعمال ووسائل الإعلام بالقمة لدفع العمل المناخى قدما.

وسيتفاوض القادة والدبلوماسيون حول إبرام المعاهدات الرامية إلى إبطاء وتيرة ظاهرة التغير المناخى ومحاربة الاحتباس الحرارى، وكذلك الالتزام بالتعهدات السابقة التى أخفقت الدول الغنية فى الوفاء بها.

وتدور أولويات القمة وأبرز محاورها؛ إبقاء الاحترار العالمى عند 1.5 درجة مئوية، والتزام جاد بتمويل المناخ وتعويض الدول المتضررة، يسعى المشاركون فى "قمة جلاسكو" إلى إبرام اتفاق لإنهاء استخدام الفحم بشكل نهائى ووقف استخدام السيارات التى تعمل بالبنزين والديزل بحلول عام 2040.

وتعد "قمة جلاسجو" للمناخ الحدث المناخى الأبرز منذ قمة باريس، بعد أن باتت قضايا المناخ تتصدر الأجندات السياسية فى العديد من الدول وسط ضغوطات لاتخاذ تدابير صارمة لحماية كوكب الأرض لاسيما بعد تفاقم تداعيات ظاهرة التغير المناخى من فيضانات وحرائق للغابات ومواسم جفاف حارقة فى الدول الغنية والفقيرة على حد سواء.