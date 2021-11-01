فيديوجراف- طريق الكباش.. الأحفاد يحيون مجد الأجداد

جدة - نرمين السيد - والفيديوجراف التالى يوضح أبرز المعلومات عن طريق الكباش ومشروع تطويره. ويأتى تنظيم هذه الفعالية للترويج السياحى لمحافظة الأقصر، ولإبراز مقوماتها السياحية والأثرية الفريدة خصوصا على هامش انتهاء الدولة المصرية من أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة وتطوير وتجمييل الكورنيش والشوارع والميادين بها.

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