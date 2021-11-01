متحدث الرئاسة: السيسى يلقى كلمة عن موقف مصر تجاه تغير المناخ بقمة جلاسكو

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يشارك اليوم الإثنين فى الشق رفيع المستوى من قمة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية بجلاسكو (cop26).





وأوضح المتحدث -فى مداخلة حول قمة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية بمشاركة الرئيس السيسى فى جلاسكو- أن الرئيس السيسى سيلقى كلمة تتناول الموقف المصرى وركائزه تجاه قضايا تغير المناخ، باعتبار مصر تمثل دول القارة الأفريقية وبصدد استضافة المؤتمر القادم للتغيرات المناخية (cop27) العام المقبل.

وأشار إلى أن قضية المناخ العالمى تنقسم إلى شقين رئيسيين؛ شق خاص بالدول الصناعية المعنية بالانبعاثات الخاصة بالصناعات الكبيرة، والتى أدت إلى زيادة حرارة كوكب الأرض وظاهرة الاحتباس الحرارى، وهناك شق أخر يتعلق بمعاناة الدول النامية من هذا تداعيات التغيرات المناخية وسبل مواجهتها.

وأضاف أن هناك تعهدات من جانب الدول الصناعية الكبرى تجاه الدول النامية بتقديم المساعدات للتغلب على التداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن هناك مطالبات من الدول النامية للدول الكبرى للالتزام بالمعايير الدولية لخفض الانبعاثات خاصة الغازات الدفيئة.

وقال السفير بسام راضى إن هناك جلسة أخرى بها حلقة نقاشية سيشارك فيها الرئيس السيسى، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية مع منها مع رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، ويعد هذا اللقاء مهما واستراتيجيا يتناول قضايا مهمة حول العلاقات الثنائية بين البلدين بكافة الجوانب الأمنية والمعلوماتية والدفاع والسياسية والتجارية والاقتصادية، كما سيكون هناك تبادل للخبرات وعرض النماذج الناجحة للتعامل مع فيروس كورونا ما بين البلدين.

وحول المباحثات الثنائية بين الرئيس السيسى والمستشار النمساوى، أوضح السفير بسام راضى أن المباحثات تركزت على العمل على زيادة الاستثمارات النمساوية داخل مصر فى المشروعات القومية الكبيرة التى تشهدها مصر حاليا فى ضوء البنية التحتية الحديثة التى تتمتع بها مصر، مشددا على البنية التحتية فى مصر أصبحت إطارا راسخا وأساسا متينا لاستقبال وتفعيل أى استثمارات أجنبية.

وقال إن المستشار النمساوى أشاد خلال لقائه أمس بالرئيس السيسى بجهود مصر تجاه الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الإرهاب، والفكر المتطرف، ونشر قيم التسامح وقبول الآخر وحرية الاعتقاد، ومفاهيم جديدة خاصة فى ضوء قيادة الرئيس لمصر، مؤكدا أن الرئيس السيسى لديه رؤية واستراتيجية انعكست على سلوك الدولة كله نحو هذه القيم النبيلة، وأنها قوبلت بإشادة كبيرة من المجتمع الدولى وخاصة أوروبا.

وأضاف أن المباحثات مع المستشار النمساوى تناولت عدة قضايا مهمة؛ منها العلاقات المصرية النمساوية وقضايا المنطقة.

وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن المستشار النمساوى ثمن الجهود والتوجهات الاستراتيجية خاصة أن الرئيس السيسى يقوم بتلك الجهود فى خضم منطقة مضطربة جدا وحدود مضطربة وقضايا ساخنة فى المنطقة، مع ذلك نجحت مصر فى تحقيق الاستقرار ونشر المفاهيم النبيلة فى ظل تلك الظروف غير المواتية.