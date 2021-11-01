نجاح أول قسطرة طرفية لعلاج انسداد الشرايين بمجمع الإسماعيلية الطبى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح أول قسطرة طرفية لمريض يعانى من انسداد كامل بالشرايين الطرفية للشريان الفخذى، داخل مجمع الإسماعيلية الطبى التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية، أنه تم إجراء عملية تسليك بالشرايين الطرفية لمريض، كان يعانى من انسداد كامل بالشرايين الطرفية للشريان الفخذى وقصور شديد بالدروة الدموية للساق، وأنه تم إجراء العملية اللازمة لعلاجه "دون جراحة" عن طريق القسطرة التداخلية، وذلك على يد أمهر الأطباء الإستشاريين والأخصائيين فى معالجة أمراض الأوعية الدموية بالمجمع الطبى بالإسماعيلية.

وأضافت الهيئة، أنه ضم الفريق الطبى المعالج للمريض بمجمع الإسماعيلية الطبى، د. محمد اليمانى، رئيس قسم جراحات الأوعية الدموية بالمجمع، د. عادل فؤاد، أخصائى جراحة الأوعية الدموية، بالإضافة إلى الفريق المعاون لهم من فنيى الأشعة والتمريض بالمجمع " أ. أحمد المرغنى، أ. هبة السيد، أ. أحمد صالح، أ. صباح محمد".



وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، حرص الهيئة على توفير الخدمات الطبية والعلاجية وفق أحدث التقنيات العلاجية العالمية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد وكافة المتعاملين، والتى تعد أكثر أمانا على حياة المرضى وتسهم فى سرعة استقرار حالتهم الصحية وعودتهم إلى الحياة الطبيعية، وكذلك مواصلة استحداث الخدمات الطبية لتلبية جميع احتياجات المرضى وتحقيق أعلى نسب من رضاء المتعاملين عن الخدمات الصحية المقدمة.

كما أكد الدكتور أحمد السبكى، أن مجمع الإسماعيلية الطبى صرح طبى عظيم، مجهز بأحدث التجهيزات الطبية العالمية، التى توفر العديد من الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى وفق ممارسات الصحة العالمية بمحافظة الإسماعيلية ومدن القناة، لافتا إلى أن المجمع استحدث الكثير من الخدمات الطبية والتى تجرى لأول مرة داخل نطاق المحافظة، منها عمليات معالجة أمراض القلب والشرايين والأوعية الدموية عن طريق القسطرة، وجراحات الوجه والفكين، وغيرها من الخدمات الطبية المستحدثة لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين.