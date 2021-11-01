/659183/عن-طريق-التسلق-إعترافات-لص-الشقق-السكنية-أمام-مباحث-القاهرة

تمكن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، من إلقاء القبض على لص، لقيامه بالسرقة من داخل المساكن بأسلوب «التسلق» بمدينة نصر.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على لص لقيامة بالسرقة من داخل المساكن

لص الشقق السكنية

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى رئيس قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا من مواطن، مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة 2 هاتف محمول من داخل شقته.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تم الوصول إلى إلى حائز الهاتفين المستولى عليهما، وأتضح أنه (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

وبعد تقنين الإجراءات اللازمة، تم القبض عليه، وبمواجهته أمام رجال المباحث، نفى علمه بأن الهاتفين من متحصلات واقعة سرقة.

كما اعترف المتهم أمام رجال مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، بشرائهما من شخص، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، ولقد أمكن القبض على الأخير، وبمواجهته أيضًا بما جاء بأقوال الأول أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب «التسلق»، وباستدعاء الضحية تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق أخر حررت الفنانة أنوشكا، اليوم ، محضرا داخل قسم شرطة أكتوبر، ضد أحد جيرانها في «الكومباوند» الذي تسكن به بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واتهمته بالتعدي عليها لفظيا بالسب، بسبب مشكله بشأن حيوانات الطرفين الأليفة «كلاب» وجرى تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلي النيابة العامة للتحقيقات.

وكشفت تحريات رجال مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، أن الفنانة تقطن وجارها في مدينة دريم بمدينة 6 أكتوبر، ووقعت بينهما مشادة كلامية حررت على إثرها تحرير محضرضده وتمت إحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وفي سياق أخر تمكنت مديرية أمن القليوبية، استعادة طفلة تبلغ من العمر الـ5 سنوات كانت اختطفتها فتاة متسولة عمرها 19 سنة، بقرية ميت عاصم دائرة مركز شرطة بنها، من أسرتها وتوجهت بها إلى منطقة الحسين في القاهرة للتسول بها لمدة 5 أيام حتى توصلت أجهزة الأمن إليها والقى القبض على المتهمة وإعادة الطفلة لأسرتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.