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دوت الخليج

رئيس حزب العدل يطالب بإعادة فتح المزارات والأضرحة الدينية ومقامات الأولياء

جاء ذلك خلال طلب إحاطة تقدم به "إمام" اليوم في مجلس النواب موجها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، موضحا فيه أن استمرار غلق المقامات والأضرحة والمزارات الدينية يتنافى مع الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية للعودة التدريجية للحياة الطبيعية عقب جائحة كورونا، وأن المتضررين من ذلك الغلق بالملايين.

وأوضح رئيس حزب العدل في طلبه أن قرار غلق الأضرحة والمزارات الدينية ومقامات الأولياء ومنع الجمهور من التواجد بها كان في إطار حزمة القرارات التى اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة وباء كوفيد -19، وحيث أن الجائحة في مصر لم تعد كسابق عهدها بفضل القرارات و التوجيهات التى شُرعت، وصدرت لحماية الشعب المصري منها، وكذلك حملات التطيعم بلقاح كورونا المنتشرة في ربوع جمهورية مصر العربية، وكذلك في إطار توجيهات معالي السيد رئيس الجمهورية بالبدء في العودة تدريجيا إلى نمط الحياة الطبيعي السائد في البلاد قبل الجائحة.

عبدالمنعم إمام: سماح الدولة بالتجمعات يعزز من عملية عودة الحياة لطبيعتها

وأضاف أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالمجلس أن سماح الدولة بالتجمعات وإقامة المعارض والاحتفالات وعودة المدارس والجامعات يعزز من عملية عودة الحياة لطبيعتها، وينفي ما يتم طرحه ضد هذا الأمر.